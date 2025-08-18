В России двух детей насмерть придавило бревнами

В Пермском крае двоих детей насмерть придавило бревнами

В Пермском крае двоих детей насмерть придавило бревнами после того, как они забрались на складируемый спиленный лес. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

На спиленный лес забрались два ребенка в возрасте 10 лет. Спиленные деревья располагались близ дороги, которая ведет в деревню Лямино Чусовского городского округа. Врачи не смогли спасти постардавших.

«На месте происшествия работают следователи, которыми проводится осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы», — говорится в сообщении СК.

