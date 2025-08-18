Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:48, 18 августа 2025Россия

В России двух детей насмерть придавило бревнами

В Пермском крае двоих детей насмерть придавило бревнами
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В Пермском крае двоих детей насмерть придавило бревнами после того, как они забрались на складируемый спиленный лес. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

На спиленный лес забрались два ребенка в возрасте 10 лет. Спиленные деревья располагались близ дороги, которая ведет в деревню Лямино Чусовского городского округа. Врачи не смогли спасти постардавших.

«На месте происшествия работают следователи, которыми проводится осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы», — говорится в сообщении СК.

Ранее в Новосибирске упавшее из-за непогоды дерево придавило женщину, которая пришла на кладбище на Пасху. Врачи не смогли спасти россиянку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жертвами взрыва в пороховом цеху завода под Рязанью стали 14 человек, более ста пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы

    Российские суда ради экономии решили строить в Китае

    ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту

    Дмитриев заявил о продвижении Трампом реального варианта урегулирования по Украине

    В России двух детей насмерть придавило бревнами

    Один из террористов «Крокуса» купил билет на концерт у известной перекупщицы

    Стало известно о ротации подразделений ВСУ у границы с Россией

    Украинские военные по ошибке отправили солдат на российские позиции

    Десантники ВСУ и колумбийские наемники обстреляли друг друга

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости