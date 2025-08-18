Россия
В России имам раскритиковал обслуживающих женщин официантов

В Ингушетии имам раскритиковал обслуживающих женщин официантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В Ингушетии имам Ибрагим Батыров раскритиковал обслуживающих женщин официантов. Фрагмент проповеди опубликовал Telegram-канал Gor Mash.

На записи мужчина говорит на ингушском языке, канал представил перевод его выступления. Имам сообщает, что молодые мужчины стали устраиваться на работу официантами. «Они подходят, записывают заказ, обслуживают. Ладно, если бы все посетители были мужчины, но там и женщины», — пояснил он.

Батыров назвал такую ситуацию «грязной» и «ненормальной». Видео быстро распространилось в соцсетях — часть пользователей сочли его слова справедливыми. Другие заявили, что честная работа на должна осуждаться.

Ранее уроженцы Ингушетии провели в соседнем Дагестане рейд по выявлению «порочных» женщин. Активисты обследовали общественные пространства, в том числе пляжи. Причиной выезда стали сообщения о том, что девушки из Ингушетии общаются с представителями других национальностей.

