В России рейд кавказцев в поисках «порочных» женщин попал на видео

В Дагестане прошел рейд по поиску «порочных» женщин, мероприятие попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».
На ролике группа мужчин обходит улицы и городские пляжи.
Рейд провели уроженцы соседней с Дагестаном Ингушетии, поясняет канал. Россияне искали женщин, чье поведение они расценивают как предосудительное. По словам одного из них, причиной выезда стали сообщения о том, что девушки из Ингушетии общаются с представителями других национальностей.
Опасения жителей Ингушетии не подтвердились. «Здесь нет ни одной ингушки, не ходят, не сидят здесь. Здесь только ингушские парни, которые приехали сюда со своими семьями», — рассказал на видео один из кавказцев.
Ранее в Подмосковье был организован «шариатский патруль». Его участники нападали на прохожих из-за внешнего вида.