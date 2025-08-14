В России рейд кавказцев в поисках «порочных» женщин попал на видео

В Дагестане рейд в поисках порочных женщин попал на видео

В Дагестане прошел рейд по поиску «порочных» женщин, мероприятие попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На ролике группа мужчин обходит улицы и городские пляжи.

Рейд провели уроженцы соседней с Дагестаном Ингушетии, поясняет канал. Россияне искали женщин, чье поведение они расценивают как предосудительное. По словам одного из них, причиной выезда стали сообщения о том, что девушки из Ингушетии общаются с представителями других национальностей.

Опасения жителей Ингушетии не подтвердились. «Здесь нет ни одной ингушки, не ходят, не сидят здесь. Здесь только ингушские парни, которые приехали сюда со своими семьями», — рассказал на видео один из кавказцев.

Ранее в Подмосковье был организован «шариатский патруль». Его участники нападали на прохожих из-за внешнего вида.