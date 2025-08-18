В России призвали депутатов Госдумы отказаться от зарплаты

Глава «Коммунистов России» Малинкович призвал депутатов отказаться от зарплаты

Глава «Коммунистов России» Сергей Малинкович призвал депутатов Госдумы отказаться от зарплаты, а также сократить пенсию. Об этом сообщает «Абзац».

«Я напомню, что в Верховном Совете СССР очень небольшое число депутатов работало на окладе. Мне кажется, нужно вернуться к этой практике. Я не говорю, что нужно лишить зарплаты всех депутатов. Какая-то часть все равно там должна работать на профессиональной основе», — сказал он.

Политик также отметил, что пенсия парламентария не должна в несколько раз превышать средние показатели по России. Он привел в пример, что 80-летние ветераны труда получают ежемесячную пенсию в 30 тысяч рублей, тогда как депутаты — около 300 тысяч. Народным избранникам, считает Малинкович, нужно поставить вопрос о сокращении разницы в начислении пенсий.

Ранее депутат Государственной Думы Ирина Роднина призвала россиян становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. Она также отметила, что «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости». В свою очередь глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов подчеркнул, что пенсия не является подачкой от государства, а «человек ее заработал».