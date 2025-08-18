Бывший СССР
В России рассказали о больших потерях ВСУ в попытке выполнить приказ Сырского

РИА Новости: ВСУ несут большие потери, выполняя приказ Сырского вернуть позиции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины несут большие потери в попытке выполнить приказ главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и вернуть позиции в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Командование оперативно-тактической группировки "Сумы" получило задачу от Сырского в кратчайшие сроки восстановить утраченные позиции в Сумской области», — отметил собеседник агентства.

По его словам, ВСУ бросили все ресурсы с целью зайти в тыл российской группировке войск «Север» в Юнаковке.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что боевой потенциал двух бригад и двух полков ВСУ на сумском направлении практически сведен на нет, несмотря на регулярные награждения командного состава.

