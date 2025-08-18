Бывший СССР
Стало известно об уничтожении боевого потенциала ВСУ на сумском направлении

ТАСС: Боевой потенциал четырех бригад ВСУ под Сумами практически сведен на нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Боевой потенциал двух бригад и двух полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении практически сведен на нет, несмотря на регулярные награждения командного состава, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Исчтоник указал на награждение президентом Украины Владимиром Зеленским ряда командиров. После него в Сумскую область приехал главком ВСУ Александр Сырский, который также наградил офицеров.

«Практически полностью сведен на нет боевой потенциал 95-й, 80-й отдельных десантно-штурмовых бригады, а также 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бойцы второго батальона полка 1434 «Ахмат-Чечня» отразили попытку прорыва ВСУ на сумском направлении.

