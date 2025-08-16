Кадыров: Бойцы «Ахмата» отразили попытку прорыва ВСУ на сумском направлении

Бойцы второго батальона полка 1434 «Ахмат-Чечня» отразили попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, в последние дни на направлении складывалась сложная обстановка. ВСУ предприняли попытку прорваться между двумя опорными пунктами чеченского полка. «Бой сопровождался применением дронов типа "Баба-Яга". Несмотря на интенсивность атаки, наши бойцы сумели удержать позиции и отбить натиск. В ходе боестолкновения ликвидировано пять человек противника», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что параллельно боям на земле средства радиоэлектронной борьбы и антидроны сбили несколько коптеров. В свою очередь, подразделения Воздушно-космических сил России сбросили на отступающие силы ВСУ авиабомбы ФАБ.

Ранее в российских силовых структурах сообщили об истощении резервов ВСУ в Сумской области. Как сообщили журналистам, «156-ю бригаду стачивают под ноль в Юнаковке», а на передовую отправляются последние остатки живой силы.