В российском регионе мужчина надругался над семилетней девочкой на глазах у сверстников

В Пермском крае разыскивают мужчину, надругавшегося над семилетней девочкой

В Пермском крае возбудили дело против мужчины, надругавшегося над девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних») УК РФ.

Подозреваемый увел семилетнюю девочку с детской площадки, уточняет Telegram-канал Ural Mash. Он изнасиловал ее при двух сверстниках у деревни Заречная. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого.

Ранее в Татарстане иностранец изнасиловал 16-летнюю девочку и снял это на камеру.

