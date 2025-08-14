Силовые структуры
13:20, 14 августа 2025

В российском регионе иностранец изнасиловал девочку и снял это на камеру

В Татарстане иностранец изнасиловал 16-летнюю девочку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Татарстане иностранец изнасиловал 16-летнюю девочку и снял это на камеру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в мае и июне 2024 года обвиняемый надругался над подростком. Девочка боялась рассказать о произошедшем, так как он угрожал ей расправой. Иностранец снял на видео одно из преступлений. После очередного изнасилования потерпевшая смогла убежать от мужчины и обратилась за помощью в первый попавшийся дом.

Обвиняемого уже арестовали. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее стало известно, что в Москве осудят местного жителя, обвиняемого в изнасиловании школьницы почти полвека назад.

