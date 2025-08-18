Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:02, 18 августа 2025Силовые структуры

В российском регионе семилетняя девочка сбежала от насилия матери через окно

На Камчатке осудили на 4 года мать, истязавшую семилетнюю дочь
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

На Камчатке суд приговорил к четырем годам лишения свободы 44-летнюю местную жительницу, истязавшую 7-летнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с марта по сентябрь 2023 года пьяная мать избивала и оскорбляла ребенка. Она оставляла дочь без присмотра, не кормила и не заботилась о ее развитии. Не выдержав насилия, девочка сбежала из дома через окно. Сейчас она живет в семье опекунов.

Россиянку признали в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее учителя частной школы из Гудермеса заподозрили в истязании учеников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев заявил о начале производства новой крылатой ракеты с дальностью 3000 километров. На что способна «Фламинго»?

    В пассажирском самолете сработала сигнализация в небе над Россией

    Москвич избил битой прохожего из-за сигареты

    В России захотели ввести сокращенный рабочий день для мужчин с одной целью

    Гоблин раскрыл отношение к мату и назвал его тайным языком

    У известного актера нашли многотысячный долг перед налоговой

    Стеснявшаяся покидать дом из-за размера лба женщина показала лицо после его уменьшения

    Шансы на мирное соглашение по Украине до конца года оценили

    Раскрыта причина выбора бывшего подполковника СБУ в качестве жертвы террористов

    В Германии призвали к примирению с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости