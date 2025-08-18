В российском регионе семилетняя девочка сбежала от насилия матери через окно

На Камчатке осудили на 4 года мать, истязавшую семилетнюю дочь

На Камчатке суд приговорил к четырем годам лишения свободы 44-летнюю местную жительницу, истязавшую 7-летнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с марта по сентябрь 2023 года пьяная мать избивала и оскорбляла ребенка. Она оставляла дочь без присмотра, не кормила и не заботилась о ее развитии. Не выдержав насилия, девочка сбежала из дома через окно. Сейчас она живет в семье опекунов.

Россиянку признали в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

