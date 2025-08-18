В США для победы над Россией потребовали «длительных бомбардировок»

США для победы над Россией или Китаем потребуются длительные бомбардировки, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу.
Автор обратил внимание на недавний комментарий командующего 8-й воздушной армией Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал-майора Джейсона Армагоста, согласно которому, для применения американских стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider решающее значение будет иметь их количество.
Обозреватель напомнил, что в ходе июньской операции Midnight Hammer американские стратегические бомбардировщики B-2 совершили несколько точечных ударов по целям в Иране. «Однако, по словам высокопоставленных офицеров ВВС, для победы в войне с практически равным противником, таким как Китай или Россия, могут потребоваться более длительные бомбардировки», — уверяет автор, отмечая, что в этом случае речь идет о неядерном конфликте.
Ранее блог The Aviationist со ссылкой на ВВС США сообщил, что экипажи американских стратегических бомбардировщиков B-1B в граничащей с Россией Норвегии отработают действия в условиях повышенной опасности.