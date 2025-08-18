Наука и техника
11:03, 18 августа 2025

В США для победы над Россией потребовали «длительных бомбардировок»

NI: США для победы над Россией или Китаем потребуются длительные бомбардировки
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: David Swanson / Reuters

США для победы над Россией или Китаем потребуются длительные бомбардировки, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу.

Автор обратил внимание на недавний комментарий командующего 8-й воздушной армией Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал-майора Джейсона Армагоста, согласно которому, для применения американских стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider решающее значение будет иметь их количество.

Обозреватель напомнил, что в ходе июньской операции Midnight Hammer американские стратегические бомбардировщики B-2 совершили несколько точечных ударов по целям в Иране. «Однако, по словам высокопоставленных офицеров ВВС, для победы в войне с практически равным противником, таким как Китай или Россия, могут потребоваться более длительные бомбардировки», — уверяет автор, отмечая, что в этом случае речь идет о неядерном конфликте.

Ранее блог The Aviationist со ссылкой на ВВС США сообщил, что экипажи американских стратегических бомбардировщиков B-1B в граничащей с Россией Норвегии отработают действия в условиях повышенной опасности.

