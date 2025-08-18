В США проанализировали фото европейских лидеров с Трампом и Зеленским

NYT: Язык тела лидеров ЕС на встрече с Трампом и Зеленским не был бодрым

Лидеры европейских стран на совместной фотографии с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским меньше улыбались. На это обратила внимание американская газета The Washington Post.

«Было заметно меньше улыбок на камеру, когда европейские лидеры и лидеры НАТО собрались фотографироваться», — отмечается в публикации.

Тем временем газета The New York Times указала, что что язык тела европейских лидеров «был не совсем бодрым».

Ранее Трамп назвал настоящего лидера Европейского союза (ЕС) — по его мнению, им является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На встрече с американским лидером, помимо фон дер Ляйен и Зеленского, присутствовали главы Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и Финляндии, а также генеральный секретарь НАТО.