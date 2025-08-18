Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:55, 18 августа 2025Мир

В США проанализировали фото европейских лидеров с Трампом и Зеленским

NYT: Язык тела лидеров ЕС на встрече с Трампом и Зеленским не был бодрым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Лидеры европейских стран на совместной фотографии с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским меньше улыбались. На это обратила внимание американская газета The Washington Post.

«Было заметно меньше улыбок на камеру, когда европейские лидеры и лидеры НАТО собрались фотографироваться», — отмечается в публикации.

Тем временем газета The New York Times указала, что что язык тела европейских лидеров «был не совсем бодрым».

Ранее Трамп назвал настоящего лидера Европейского союза (ЕС) — по его мнению, им является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На встрече с американским лидером, помимо фон дер Ляйен и Зеленского, присутствовали главы Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и Финляндии, а также генеральный секретарь НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я люблю всех. И русских». Трамп вновь принял Зеленского в Белом доме. Нового скандала пока не случилось

    В США проанализировали фото европейских лидеров с Трампом и Зеленским

    Президент Финляндии сравнил конфликт на Украине с советско-финской войной

    Трамп на встрече с Зеленским высказался о Путине

    Трамп не нашел «слишком сложных» вопросов в украинском урегулировании

    Трамп назвал настоящего лидера ЕС

    Зеленский высказался о встрече с Трампом

    В США заметили одну деталь на встрече Зеленского и Трампа

    Трамп оценил шансы достичь договоренностей по всем вопросам с Зеленским и ЕС

    Трамп анонсировал «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости