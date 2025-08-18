Мир
22:43, 18 августа 2025Мир

Трамп назвал настоящего лидера ЕС

Трамп: Фон дер Ляйен обладает большей властью, чем лидеры европейских стран
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США назвал настоящего лидера Европейского союза (ЕС) — по его мнению, им является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами европейских государств.

«Фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, с которой мы недавно заключили отличную сделку. Вы, возможно, обладаете большей властью, чем все эти парни здесь», — сказал глава Белого дома.

На встрече с Трампом, помимо фон дер Ляйен и Зеленского, присутствовали главы Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и Финляндии, а также генеральный секретарь НАТО.

В июле Трамп и фон дер Ляйен договорились о торговой сделке. ЕС приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов. Страны ЕС также откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

