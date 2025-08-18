ТАСС: ВСУ направили все резервы для удара по флангу ВС России в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили все резервы для удара по флангу Вооруженных сил (ВС) России в Юнаковке в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Не считаясь с потерями, противник бросил в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги группировки [ВС России] "Север" в Юнаковке», — заявил собеседник агентства.

Как заявили силовики, командование оперативно-тактической группы (ОТГ) ВСУ «Сумы» получило задачу от главкомандующего украинской армии Александра Сырского в кратчайшие сроки восстановить утраченные позиции в Сумской области. Источник ТАСС также рассказал о контратаках 225-го отдельного штурмового полка в районе Степового и 71-й отдельной егерской бригады возле Варачино.

Ранее десантники ВСУ и колумбийские наемники в Сумской области обстреляли друг друга. Как сообщается, командование ВСУ также перебросило наемников для восстановления утраченных позиций.