Ценности
18:05, 18 августа 2025

Зеленский в базовой футболке встретился со спецпосланником Трампа

Зеленский в черной футболке встретился со спецпосланником Трампа Келлогом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал базовую футболку для встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Зеленский и Келлог встретились в отеле Hay-Adams в Вашингтоне. Ранее украинские чиновники утверждали, что Зеленский посетит белый дом в пиджаке, однако перед Келлогом он предстал в базовой черной футболке.

18 августа в 20:15 по московскому времени Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме. После этого состоятся переговоры главы США с лидерами Европейского союза (ЕС) и НАТО.

