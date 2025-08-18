Интернет и СМИ
Житель Афганистана рассказал о реальном положении женщин в стране

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elise Blanchard / Getty Images

Пользователь Reddit с ником Notsobright5380 рассказал об истинном положении женщин в его родной стране — Афганистане. Он отметил, что ситуация в последние годы ухудшается, а права жительниц страны ущемляются все больше и больше.

«Найти работу женщинам сейчас крайне сложно. Большинство из тех, с кем я сталкивался, трудились в детских садах, школах и университетах, работали акушерками или были заняты в неправительственном секторе. Но сейчас таких практически нет. У нас все еще есть женщины-врачи, и они могут продолжать работать, но у нас скоро не останется и их, ведь женщинам запрещено получать высшее образование», — написал автор.

Он добавил, что в его городе правила для женщин не такие строгие, как в некоторых других регионах страны. В частности, им разрешено выходить из дома без сопровождения, они могут при необходимости заговорить с мужчиной или обратиться к врачу мужского пола. Однако в целом он считает ситуацию сложной.

«Женщинам, выступающим по телевидению, следует носить маску в эфире. И это, признаться, выглядит абсурдно», — заключил житель Афганистана.

Ранее сотрудники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока задержали в Кабуле десятки молодых женщин за нарушение дресс-кода. Их забирали из ресторанов, торговых центров и с улиц, после чего увозили в неизвестном направлении.

