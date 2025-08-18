Жители Подмосковья заметили кружащий в небе больше двух часов самолет

Жители Подмосковья заметили самолет Airbus A320, кружащий в небе больше двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О подозрительно низком полете воздушного судна над их домами рассказали напуганные жители муниципального округа Чехов. По данным источника, речь идет о воздушном судне авиакомпании Aero Nomad Airlines.

Уточняется, что лайнер вылетел из московского аэропорта Внуково в киргизский Ош 18 августа в 10:30 по московскому времени. Уже несколько часов он вырабатывает топливо, предположительно, чтобы вернуться в столичную воздушную гавань.

Ранее в августе самолет с россиянами на борту не долетел в аэропорт назначения и закружил в воздухе на Финским заливом. Лайнер направлялся из Санкт-Петербурга в Калининград.