Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:51, 19 августа 2025Ценности

44-летняя звезда КВН показала внешность без макияжа

Звезда КВН Елена Борщева показала внешность без макияжа
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская юмористка, звезда КВН Елена Борщева показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя бывшая участница шоу Comedy Woman предстала на размещенных кадрах в белом топе и бомбере цвета фуксии. При этом она распустила темные короткие волосы и отказалась от косметики, демонстрируя натуральный внешний вид.

Кадр: @lenaborshcheva

«Леночка, 44 годика. Никогда не колола ботокс, гиалуронку. Нет филлеров», — похвасталась знаменитость.

В июле 44-летняя звезда КВН раскрыла секрет стройности. Отмечалось, что для этого ей пришлось отказаться от приемов пищи по вечерам, а также белого сахара и дрожжей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закроют все двери и будут обсуждать». Почему Зеленский впервые не стал отказываться от уступок территорий?

    Гари Олдман откровенно рассказал о борьбе с алкоголизмом

    Камбоджа отправила майнера в Россию

    Губерниев оценил информацию о вынужденном отъезде Исинбаевой из России

    Блогеры едва не лишились жизни из-за врезавшегося в ресторан внедорожника

    Эффективность лазеров против дронов оценили

    Мужчина в Европе ударил туристку по лицу и в живот из-за ксенофобии

    В администрации Трампа подтвердили желание получить долю в Intel

    Девушку на надувном крокодиле унесло в открытое море

    Россиян предупредили о проблемах с получением виз в одну страну Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости