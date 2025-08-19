44-летняя звезда КВН показала внешность без макияжа

Звезда КВН Елена Борщева показала внешность без макияжа

Российская юмористка, звезда КВН Елена Борщева показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя бывшая участница шоу Comedy Woman предстала на размещенных кадрах в белом топе и бомбере цвета фуксии. При этом она распустила темные короткие волосы и отказалась от косметики, демонстрируя натуральный внешний вид.

Кадр: @lenaborshcheva

«Леночка, 44 годика. Никогда не колола ботокс, гиалуронку. Нет филлеров», — похвасталась знаменитость.

В июле 44-летняя звезда КВН раскрыла секрет стройности. Отмечалось, что для этого ей пришлось отказаться от приемов пищи по вечерам, а также белого сахара и дрожжей.