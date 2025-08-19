Актер Пашутин прокомментировал слова Родниной о пенсиях в России

Народный артист России Александр Пашутин призвал увеличить выплаты пенсионерам

Народный артист России Александр Пашутин прокомментировал заявление трехкратной олимпийской чемпионки и депутата Государственной Думы Ирины Родниной о пенсиях. Его цитирует «Абзац».

Пашутин не согласился с мнением Родниной и призвал увеличить выплаты пенсионерам, поскольку не всем могут помогать дети и внуки. «Люди работали всю жизнь, а потом копейки получают. Нужен минимальный порог, ниже которого пенсия быть не может», — считает актер.

Известно, что сам Пашутин получает пенсию в размере около 120 тысяч рублей. В сумму входит столичная надбавка и выплата за звание народного артиста.

Ранее Ирина Роднина призвала россиян становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. Она отметила, что пенсия — это не зарплата, а пособие по старости. В ответ актриса Яна Поплавская предложила исключить Роднину из состава Госдумы и заставить жить на пенсионные выплаты.