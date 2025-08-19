Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:36, 19 августа 2025Экономика

Банк России назвал регионы — лидеры по наличному обороту

ЦБ: Наличный денежный оборот в России снизился на 7,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Во II квартале в РФ сократился наличный денежный оборот. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Банк России.

Речь идет о сумме в 30,9 триллиона рублей. Показатели за аналогичный период 2024 года были на 7,5 процента выше. Отмечается, что во II квартале 2025 года в кассы и банкоматы банков внесли 15,1 триллиона рублей. Объемы выдачи оцениваются в 15,8 триллиона рублей. В II квартале 2024 года поступления были на уровне 16,3 триллиона, а выдачи — 17,1 триллиона.

Кроме того, регулятор назвал регионы — лидеры по наличному денежному оборону. На первой позиции расположилась Москва с суммой в 6,8 триллиона рублей. Следом идут Санкт-Петербург и Краснодарский край с показателями в 1,8 и 1,4 триллиона рублей соответственно.

По данным Федеральной таможенной службы, по итогам первых шести месяцев этого года объем незаконного ввоза или вывоза наличных вырос до исторического максимума. В подавляющем количестве эпизодов фигурируют доллары и евро. Самыми частыми направлениями для вывоза оказались Турция, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понял ли Стубб весь ад своей реплики?» Захарова возмутилась словами президента Финляндии о перемирии в 1944 году

    Директора российского детского лагеря обвинили в смертельном отравлении школьницы

    Сафонов заявил об окончании процесса адаптации во Франции

    ВСУ ударили по российскому храму во время службы

    Армия России поразила пункты дислокации ВСУ близ Хатнего и Чугуновки

    Появилось видео задержания готовившего поджог и оправдывавшего теракт в «Крокусе» мигранта

    Банк России назвал регионы — лидеры по наличному обороту

    Названы две проверенные практики обретения уверенности в себе

    Использованное оружие для удара по НПЗ в Кременчуге раскрыли

    В России драку женщин в хиджабах сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости