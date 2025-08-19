Барби-лобстеров и 40 других новых видов впервые обнаружили в глубоководном каньоне

Научная экспедиция в подводный каньон Мар-дель-Плата у побережья Аргентины обнаружила 40 потенциально новых видов морских существ. Об этом сообщает IFL Science.

Каньон, глубина которого достигает 3,5 тысячи метров, впервые исследовали с помощью дистанционно управляемого аппарата ROV SuBastian. Среди находок — уникальные розовые «барби-лобстеры», морские свиньи и морская звезда, напоминающая Патрика, персонажа-морскую звезду из мультфильма «Губка Боб».

«Качество изображения, полученного с помощью ROV SuBastian, было выдающимся и помогло нам лучше понять сложность этой экосистемы», — заявил главный научный сотрудник доктор Даниэль Лауретта. Прямая трансляция экспедиции собрала почти четыре миллиона просмотров. Ученые также нашли следы человеческого влияния на дне каньона — пластиковые пакеты, обувь и рыболовные снасти.

Собранные данные помогут разработать меры по защите уникальной экосистемы региона. Экспедиция стала первой в истории изучения каньона Мар-дель-Плата, который вдвое глубже знаменитого Гранд-Каньона в США.

Теперь ученым предстоит подтвердить, что они действительно открыли новые виды. Это может занять несколько лет лабораторных исследований.

