00:30, 19 августа 2025Из жизни

Белок-зомби заметили в двух странах

В США и Канаде появились белки, похожие на зомби
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jennifer Tepp / Shutterstock / Fotodom

Жители США и Канады заметили на своих задних дворах серых белок с гнойными наростами по всему телу. Об этом пишет Daily Mail.

Очевидцы сравнивают больных грызунов с зомби. Сначала предполагалось, что зверьки стали жертвами беличьей оспы, однако представительница Агентства по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата Мэн Шевенелл Уэбб опровергла эту теорию. По ее словам, наросты появились на белках из-за фиброматоза — болезни, которую вызывает лепорипоксвирус.

Уэбб объяснила, что вирус может передаваться от белки к белке через слюну. Обычно это происходит из-за кормушек для птиц, которые американцы и канадцы устанавливают на своих задних дворах. Зараженный грызун пробует угощения и оставляет на них слюну, которую затем случайно проглатывает другой зверек.

По словам Уэбб, хотя симптомы болезни выглядит пугающе, в большинстве случаев она не смертельна. Бородавчатые наросты способны зажить без каких-либо лекарств. В связи с этим эксперт призвала не пытаться помочь зараженным белкам. Она добавила, что вирус не опасен для человека, но посоветовала не прикасаться к грызунам с наростами.

Ранее сообщалось, что американские медики впервые идентифицировали двух человек, которые, как предполагается, стали жертвами заболевания, превращающего оленей в подобие зомби. Его вызывают прионы — аномальные белки, поражающие головной мозг и нервную систему.

