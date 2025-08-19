Более половины миллионеров Великобритании приготовились к отъезду из страны

Bloomberg: 60 % британских миллионеров могут уехать из страны из-за налога

Более половины британских миллионеров готовы уехать из страны в случае введения властями нового налога на богатство. О таких планах заявили около 60 процентов участников опроса консалтинговой компании Arton Capital, на данные которого ссылается Bloomberg.

Большинство из более чем тысячи респондентов с состоянием от миллиона фунтов стерлингов отметили, что при указанных изменениях «с большей вероятностью покинут страну». Наиболее популярными направлениями для отъезда, названными ими, оказались США, Канада, Австралия и ОАЭ, что исследователи объясняют сочетанием более низких налогов и англоязычной среды.

Министр финансов Рэйчел Ривз на фоне значительного бюджетного дефицита ранее исключила повышение подоходного налога, НДС и страховых взносов, но не закрыла вопрос о налоге на богатство. Сейчас в правительстве королевства обсуждают разные варианты повышения налоговой нагрузки, включая рост ставок на прирост капитала или налог на корпорации.

В начале года курс британских властей, в рамках которого они увеличивают заимствования по высоким ставкам, назвал опасным миллиардер и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио. Он призвал Лондон либо существенно сократить государственные расходы, либо поднять налоги, чтобы не занимать все больше денег под все более высокий процент, ухудшая тем самым ситуацию с долгами.

В апреле в связи с пошлинами на импорт в США, введенными администрацией Дональда Трампа, речь вновь зашла о повышении Лондоном налогов, способном привести к потере средней британской семьей 400 фунтов в год.