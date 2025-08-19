Девушка случайно сдала подругу ее любовнику и разрушила 20-летнюю дружбу

Пользовательница Reddit с ником Requirement_Standard поделилась историей о том, как она случайно сдала лучшую подругу ее любовнику и разрушила дружбу, которая длилась 20 лет. По ее словам, это случилось из-за того, что женщина завела себе любовника, оказавшегося коллегой автора.

«У нее есть 38-летний парень, с которым она встречается уже четыре года. За моей спиной она завела роман с моим 28-летним коллегой и тщательно скрывала это от бойфренда. Однако затем вся эта ситуация раскрылась — об измене узнали ее парень и я. Однако, он ее простил, после чего они продолжили отношения», — рассказала автор, говоря о подруге.

Спустя месяц девушка встретила своего коллегу, с которым изменяла постоянному парню ее подруга. Она спросила у него, знал ли тот о других отношениях, когда встречался с ней. Этот вопрос привел мужчину в шоковое состояние и он расплакался.

«Он сказал, что они до сих пор встречаются и она никогда не упоминала о наличии парня, добавив, что отношениям уже пять месяцев, а сама женщина начала ему сильно нравиться. Я поняла, что случайно выдала ее. Когда коллега попытался связаться с моей подругой, та начала все отрицать, попутно забросав меня очень грубыми оскорблениями», — написала Requirement_Standard.

В итоге к атаке на нее подключился и первый бойфренд ее подруги, после чего автор заблокировала их обоих, а также попросила перевод в другой филиал компании в том же городе. Это стало финальной точкой в 20-летней дружбе, продолжавшейся с 11-летнего возраста.

