Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:04, 19 августа 2025Интернет и СМИ

Девушка случайно сдала подругу ее любовнику и разрушила 20-летнюю дружбу

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Peter Dazeley / Getty Images

Пользовательница Reddit с ником Requirement_Standard поделилась историей о том, как она случайно сдала лучшую подругу ее любовнику и разрушила дружбу, которая длилась 20 лет. По ее словам, это случилось из-за того, что женщина завела себе любовника, оказавшегося коллегой автора.

«У нее есть 38-летний парень, с которым она встречается уже четыре года. За моей спиной она завела роман с моим 28-летним коллегой и тщательно скрывала это от бойфренда. Однако затем вся эта ситуация раскрылась — об измене узнали ее парень и я. Однако, он ее простил, после чего они продолжили отношения», — рассказала автор, говоря о подруге.

Материалы по теме:
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

Спустя месяц девушка встретила своего коллегу, с которым изменяла постоянному парню ее подруга. Она спросила у него, знал ли тот о других отношениях, когда встречался с ней. Этот вопрос привел мужчину в шоковое состояние и он расплакался.

«Он сказал, что они до сих пор встречаются и она никогда не упоминала о наличии парня, добавив, что отношениям уже пять месяцев, а сама женщина начала ему сильно нравиться. Я поняла, что случайно выдала ее. Когда коллега попытался связаться с моей подругой, та начала все отрицать, попутно забросав меня очень грубыми оскорблениями», — написала Requirement_Standard.

В итоге к атаке на нее подключился и первый бойфренд ее подруги, после чего автор заблокировала их обоих, а также попросила перевод в другой филиал компании в том же городе. Это стало финальной точкой в 20-летней дружбе, продолжавшейся с 11-летнего возраста.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о ссоре, которая стоила ему 15-летней дружбы с женщиной. По его словам, их товарищеские отношения начались еще в 14-летнем возрасте и продолжались, пока она не разоткровенничалась на его свадьбе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут встретиться до конца августа. Что об этом сказали Трамп и сам президент Украины?

    Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области возросло

    В России назвали главное препятствие для переговоров по Украине в Европе

    Мужчина отрезал себе пенис из-за ссоры с женой

    Создан рецепт самого вкусного шоколада

    Популярная модель случайно оголила грудь

    В российском регионе уничтожили беспилотник

    Россиянам рассказали о повышении окладов этой осенью

    Польша подняла в воздух истребители из-за «активности России»

    Один из европейских лидеров нарушил дипломатический протокол в Белом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости