Эффективность лазеров против дронов оценили

«Вектор»: Лазеры эффективны против дронов в комбинации с другими средствами

Лазерные комплексы борьбы с дронами будут демонстрировать высокую результативность при работе с другими системами защиты. Эффективность лазеров оценила заместитель директора НИИ «Вектор» (входит в «Росэл» «Ростеха») Наталия Котляр в беседе с «Российской газетой».

По ее словам, у лазеров есть перспективы, однако при их эксплуатации присутствуют нюансы. Например, для поражения цели лазеру необходимо некоторое время непрерывно фокусироваться на объекте. Маневренность небольших беспилотников может затруднить этот процесс. Кроме того, лазеры чувствительны к атмосферным помехам. Разработчикам лазерных комплексов предстоит создать эффективные системы определения и захвата целей.

«Эффективнее всего использовать лазерные технологии в комбинации с РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру»), механическими средствами защиты (сетями) и средствами кинетического поражения целей», — сказала Котляр.

Ранее в августе в сети появились кадры применения российскими войсками боевого лазера. Комплекс поразил украинский дрон-камикадзе FP-1.