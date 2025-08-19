Экономика
18:39, 19 августа 2025Экономика

Европейская оборонка подешевела после встречи Трампа с Зеленским

CNBC: Акции оборонных компаний Европы упали после встречи Трампа и Зеленского
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

Во вторник, 19 августа, европейские фондовые рынки немного подросли, позитивно реагируя на итоги переговоров президентов США и Украины, а также лидеров государств ЕС. Об этом сообщил канал CNBC.

Например, общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,1 процента к 10:11 по Москве. Однако акции европейского оборонного сектора показали наихудший результат. В частности, индекс Stoxx Europe Aerospace and Defense снизился на 2,2 процента.

Немецкий производитель деталей танков Renk упал на 6,7 процента, итальянский оборонный гигант Leonardo — на 6,6 процента, немецкая Hensoldt — на 6 процентов, шведская Saab — на 5,5 процента.

Ранее сообщалось, что после переговоров на Аляске акции немецкого концерна Rheinmetall упали на 4,9 процента. Впрочем, эксперты полагают, что данный эффект окажется краткосрочным, так как фокусировка властей ЕС на затяжном противостоянии с Россией вряд ли приведет к ухудшению финансового положения региональных поставщиков оружия.

