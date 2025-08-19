Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:10, 19 августа 2025Экономика

Акции европейских военных заводов упали на фоне переговоров о мирной сделке

Акции Rheinmetall и Renk Group упали в цене на фоне стремления к миру на Украине
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Во вторник, 19 августа, биржевая стоимость ведущих европейских военных и оборонных предприятий заметно упала на фоне стремления президента США Дональда Трампа к заключению мирной сделки между Россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, стоимость акций немецкого концерна Rheinmetall после завершения переговоров на Аляске и в Вашингтоне в моменте падала на 4,9 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. Котировки еще одного отраслевого предприятия из ФРГ — компании Renk Group (производит специальные коробки передач для танков и фрегатов) — опустились до минимума с мая 2025 года. Корзина акций европейских военных предприятий американского инвестбанка Goldman Sachs, в свою очередь, упала в цене на 5,7 процента.

Материалы по теме:
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
12 июня 2024
Евросоюз потратит сотни миллиардов на перевооружение. Почему эти планы могут обрушить экономику Европы, как это случилось в СССР?
Евросоюз потратит сотни миллиардов на перевооружение.Почему эти планы могут обрушить экономику Европы, как это случилось в СССР?
29 апреля 2025

Аналитики связывают подобную динамику в первую очередь с прогрессом в переговорах Вашингтона с Москвой и Киевом по поводу урегулирования конфликта на Украине. На этом фоне усиливаются опасения участников оборонного рынка Евросоюза (ЕС) о вероятности скорого прекращения огня и рисках снижения спроса на их продукцию. Однако этот эффект, скорее всего, окажет краткосрочное влияние на котировки ведущих европейских оборонных предприятий, полагает директор по инвестициям в компании Plurimi Wealth Патрик Армстронг. Фокусировка властей ЕС на затяжное противостояние с Россией вряд ли приведет к ухудшению финансового положения региональных поставщиков оружия. «Структурные факторы гораздо глубже», — резюмировал эксперт.

В начале марта 2025 года власти ЕС в экстренном порядке утвердили стратегию Rearm Europe, направленную на укрепление оборонительного потенциала европейских стран на общую сумму в 800 миллиардов евро. Выделить денежные средства из бюджета планируется в течение ближайших нескольких лет. Основное финансовое бремя (650 миллиардов) при таком раскладе, как ожидается, понесут участники блока. Оставшиеся 150 миллиардов выделят за счет дополнительных кредитных средств. План перевооружения, по словам главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, поможет региону укрепить свои возможности для отражения потенциальных внешних атак и окажет дополнительную поддержку оборонной отрасли Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал Украине много земли

    Известного российского певца заподозрили в изменах жене-телеведущей

    Трамп захотел бороться с ветряными мельницами

    Трамп захотел в рай

    Появились подробности о похоронах не вернувшегося с СВО родного брата Милонова

    В Госдуме связали костюм Зеленского с «умасливанием» Трампа

    Россиянин попытался заменить домофон и лишился миллионов рублей

    Трамп рассказал о теплых отношениях с Путиным

    Дачникам назвали способ избавиться от надоедливых ос

    На Землю обрушатся магнитные бури

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости