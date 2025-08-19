Акции европейских военных заводов упали на фоне переговоров о мирной сделке

Акции Rheinmetall и Renk Group упали в цене на фоне стремления к миру на Украине

Во вторник, 19 августа, биржевая стоимость ведущих европейских военных и оборонных предприятий заметно упала на фоне стремления президента США Дональда Трампа к заключению мирной сделки между Россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, стоимость акций немецкого концерна Rheinmetall после завершения переговоров на Аляске и в Вашингтоне в моменте падала на 4,9 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. Котировки еще одного отраслевого предприятия из ФРГ — компании Renk Group (производит специальные коробки передач для танков и фрегатов) — опустились до минимума с мая 2025 года. Корзина акций европейских военных предприятий американского инвестбанка Goldman Sachs, в свою очередь, упала в цене на 5,7 процента.

Аналитики связывают подобную динамику в первую очередь с прогрессом в переговорах Вашингтона с Москвой и Киевом по поводу урегулирования конфликта на Украине. На этом фоне усиливаются опасения участников оборонного рынка Евросоюза (ЕС) о вероятности скорого прекращения огня и рисках снижения спроса на их продукцию. Однако этот эффект, скорее всего, окажет краткосрочное влияние на котировки ведущих европейских оборонных предприятий, полагает директор по инвестициям в компании Plurimi Wealth Патрик Армстронг. Фокусировка властей ЕС на затяжное противостояние с Россией вряд ли приведет к ухудшению финансового положения региональных поставщиков оружия. «Структурные факторы гораздо глубже», — резюмировал эксперт.

В начале марта 2025 года власти ЕС в экстренном порядке утвердили стратегию Rearm Europe, направленную на укрепление оборонительного потенциала европейских стран на общую сумму в 800 миллиардов евро. Выделить денежные средства из бюджета планируется в течение ближайших нескольких лет. Основное финансовое бремя (650 миллиардов) при таком раскладе, как ожидается, понесут участники блока. Оставшиеся 150 миллиардов выделят за счет дополнительных кредитных средств. План перевооружения, по словам главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, поможет региону укрепить свои возможности для отражения потенциальных внешних атак и окажет дополнительную поддержку оборонной отрасли Украины.