Фитнес-тренер дал советы по избеганию проблем со здоровьем из-за сидячей работы

Фитнес-тренер Сергей Нитченко дал советы тем, кто хочет избежать проблемы со здоровьем из-за сидячей работы. Об этом сообщает NGS55.

Специалист рекомендовал делать утреннюю зарядку. «Это подготовит организм к рабочему дню. В течение дня советую выходить из-за стола, делать махи руками и ногами, разминать шею, запястья, делать наклоны вперед и назад. Это способствует улучшению кровообращения», — заявил Нитченко.

Кроме того, тренер посоветовал больше ходить пешком. «Это полезно для сердечно-сосудистой системы, хоть это и небольшая физическая нагрузка», — заявил Нитченко.

