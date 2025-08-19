Спорт
Ольга Данилович
Завтра
00:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open — микст
Спартак Тм
Сегодня
19:15 (Мск)
Металлург Лп
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Осасуна
Испания — Примера|1-й тур
Ференцварош
Сегодня
22:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Базель
Завтра
22:00 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Рейнджерс
Сегодня
22:00 (Мск)
Брюгге
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Фенербахче
Завтра
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
13:26, 19 августа 2025Спорт

Фитнес-тренер дал советы по избеганию проблем со здоровьем из-за сидячей работы

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Сергей Нитченко дал советы тем, кто хочет избежать проблемы со здоровьем из-за сидячей работы. Об этом сообщает NGS55.

Специалист рекомендовал делать утреннюю зарядку. «Это подготовит организм к рабочему дню. В течение дня советую выходить из-за стола, делать махи руками и ногами, разминать шею, запястья, делать наклоны вперед и назад. Это способствует улучшению кровообращения», — заявил Нитченко.

Кроме того, тренер посоветовал больше ходить пешком. «Это полезно для сердечно-сосудистой системы, хоть это и небольшая физическая нагрузка», — заявил Нитченко.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш назвала упражнения, которые необходимо выполнять каждой женщине. Специалист рекомендовала заниматься гимнастикой для лица.

