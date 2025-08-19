Фон дер Ляйен прокомментировала встречу с Трампом и Зеленским

Фон дер Ляйен: ЕС и США разработают сильные гарантии безопасности для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз (ЕС) и США разработают «сильные гарантии безопасности» для Украины. Так в социальной сети Х она прокомментировала встречу с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Мы здесь, как союзники и друзья, ради мира на Украине и в Европе. Это важный момент, поскольку мы продолжаем работать над созданием надежных гарантий безопасности для Украины и установления прочного мира», — написала она.

Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. Главной темой стал мирный план по урегулированию украинского кризиса.

После переговоров Трамп заявил о начале подготовки встречи Зеленского и президента России Владимира Путина. В случае, если она состоится, то после нее пройдут переговоры с участием всех трех лидеров.