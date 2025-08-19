Гари Олдман откровенно рассказал о борьбе с алкоголизмом

Гари Олдман заявил, что из-за алкоголизма мог попасть в психиатрическую больницу

Звезда «Гарри Поттера» Гари Олдман рассказал, что не употребляет алкоголь уже 28 лет. О борьбе с зависимостью он откровенно побеседовал с The Hollywood Reporter.

По словам 67-летнего Олдмана, свое прекрасное самочувствие он связывает с трезвостью. «Прошло 28 лет. Был момент, когда я думал, что не смогу продержаться и 28 секунд без выпивки», — заявил он. Актер добавил, что все его любимые герои — фильмов, театра, спорта, мюзиклов — были пьяницами и наркоманами. «Все они были поэтами и художниками, пережившими мучения. Ты равняешься на них, романтизируешь их и хочешь подражать им», — объяснил он причины своего алкоголизма.

Сам артист начал пить, потому что в его окружении это было социальной нормой. Однако однажды привычка вышла из-под контроля. «Моя жизнь, в том числе личная, стала неизмеримо лучше, когда я отказался жить в тумане. Если бы я продолжал в том же духе, я бы сейчас здесь с вами не сидел. Я мог бы быть мертв либо попасть в психиатрическую больницу», — заключил он.

