05:50, 19 августа 2025

Иностранный наемник сообщил об обмане с выплатами в ВСУ

РИА Новости: Экс-наемника из Колумбии обманули с денежными выплатами в ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) не исполняются финансовые обязательства перед наемниками. Об этом сообщил РИА Новости колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из украинских артиллерийских подразделений в 2024 году.

По его словам, обещанные суммы не выплачивают в полном объеме. Собеседник агентства пожаловался, что ВСУ остались должны ему зарплату за несколько месяцев.

Ранее колумбийские наемники пожаловались на плохое отношение со стороны руководства ВСУ. Как рассказал отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, многие колумбийцы, воюющие на стороне Киева, хотят уехать из Украины из-за плохого отношения к ним нанимателей.

