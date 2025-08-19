Интервью Зеленского американскому телеканалу отменили

BBC: Интервью Зеленского телеканалу Fox News отменено

Интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу Fox News об итогах его встречи с американским лидером Дональдом Трампом было отменено. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

Причина отмены не уточняется. Fox News пока не подтверждал эту информацию, в эфире интервью продолжают рекламировать. Планировалось, что оно выйдет в 1:00 по московскому времени.

В понедельник, 18 августа, Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта.

На встрече Трамп исключил членство Киева в НАТО, но пообещал ему «очень хорошую защиту». Он также отказался от намерения добиваться перемирия, заявив, что мирную договоренность по Украине можно согласовать и во время боевых действий.