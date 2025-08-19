Экономика
01:01, 20 августа 2025Экономика

Россиян предупредили о невыгодных последствиях доступной госипотеки

Экономист Проданова: Доступная льготная ипотека поднимет цены на жилье
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Доступность госипотеки в России повлечет за собой рост цен на жилье. О невыгодных последствиях улучшения ситуации с ипотекой изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Как напоминает эксперт, в правительстве оценивают перспективы для предоставления банкам антикризисных резервов. Однако более доступные условия по льготным кредитам могут привести к повышению цен на квартиры, допускает Проданова. Кроме того, использование антикризисных резервов может с одной стороны повысить объемы выдачи льготной ипотеки, а с другой — сказаться на финансовой устойчивости кредитных организаций.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже брать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). За год выдачи такого рода кредитов упали почти в пять раз.

