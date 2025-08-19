Силовые структуры
19:01, 19 августа 2025Силовые структуры

Из-за избиения известного российского артиста возбуждено дело

В Екатеринбурге возбудили дело из-за нападения на артиста Андрея Гликогена
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за нападения полицейского на актера театра и кино Андрея Гликогена (настоящее имя — Андрей Карпов) в Екатеринбурге. Об этом сообщает E1.RU.

Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и использованием оружия») УК РФ. Главный подозреваемый — сержант из ОМВД «Полевской» и бывший возлюбленный девушки потерпевшего. Ему грозит до двух лет колонии.

Нападение произошло вечером 5 июля на улице 8 Марта. Полицейский настиг артиста, когда тот шел с детьми по переулку, после двух предупредительных выстрелов он приставил пистолет к виску мужчины. Под угрозой табельного оружия силовик заковал Гликогена в наручники и жестоко избил на глазах его детей, после чего скрылся. Оказалось, что причиной нападения стала ревность — девушка полицейского ушла к артисту.

