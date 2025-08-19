Камбоджа отправила майнера в Россию

Россиянина, обвиняемого в мошенничестве на 3,6 миллиона рублей, депортировали из Камбоджи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.
Мужчина в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России доставлен на родину.
По версии следствия, он несколько лет назад в Иркутске арендовал майнинговое оборудование, которое перепродал, а затем скрылся. Его объявили в международный розыск.
Интерпол разыскал беглеца на территории Камбоджи, компетентные органы решили выдать его России.
Ранее сообщалось, что Таиланд депортирует в Россию известного видеоблогера Тимура Збарского, снимавшего боевые действия во время пограничного конфликта с Камбоджей.