Камбоджа отправила майнера в Россию

МВД: Из Камбоджи депортирован россиянин, обвиняемый в мошенничестве на ₽3,6 млн

Россиянина, обвиняемого в мошенничестве на 3,6 миллиона рублей, депортировали из Камбоджи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Мужчина в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России доставлен на родину.

По версии следствия, он несколько лет назад в Иркутске арендовал майнинговое оборудование, которое перепродал, а затем скрылся. Его объявили в международный розыск.

Интерпол разыскал беглеца на территории Камбоджи, компетентные органы решили выдать его России.

Ранее сообщалось, что Таиланд депортирует в Россию известного видеоблогера Тимура Збарского, снимавшего боевые действия во время пограничного конфликта с Камбоджей.