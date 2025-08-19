Силовые структуры
20:25, 19 августа 2025

Камбоджа отправила майнера в Россию

МВД: Из Камбоджи депортирован россиянин, обвиняемый в мошенничестве на ₽3,6 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Россиянина, обвиняемого в мошенничестве на 3,6 миллиона рублей, депортировали из Камбоджи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Мужчина в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России доставлен на родину.

По версии следствия, он несколько лет назад в Иркутске арендовал майнинговое оборудование, которое перепродал, а затем скрылся. Его объявили в международный розыск.

Интерпол разыскал беглеца на территории Камбоджи, компетентные органы решили выдать его России.

Ранее сообщалось, что Таиланд депортирует в Россию известного видеоблогера Тимура Збарского, снимавшего боевые действия во время пограничного конфликта с Камбоджей.

