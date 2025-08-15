Мир
01:18, 15 августа 2025

Таиланд депортирует в Россию известного видеоблогера

Таиланд депортирует в Россию видеоблогера Збарского, снимавшего боевые действия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Таиланд 15 августа депортирует в Россию известного видеоблогера Тимура Збарского, снимавшего боевые действия во время пограничного конфликта с Камбоджей. Об этом сообщает РИА Новости.

Гражданина России лишили визы за действия, потенциально угрожающие национальной безопасности королевства. Ему не предъявили никаких уголовных или административных обвинений.

Как сообщил источник агентства в иммиграционной службе Таиланда, Збарского могут внести в черный список с запретом посещения страны на пять лет. Блогер прожил в Таиланде более десяти лет, он является совладельцем небольшого туристического бизнеса.

До депортации россиянин содержится в общей камере Центра временного содержания, где ожидают высылки из страны не менее 60 человек. Там нет кроватей, задержанные спят на полу. Депортация осуществляется за счет самого иностранца, ему должны купить билет на самолет в страну гражданства родственники или благотворители.

О задержании блогера стало известно в начале августа. 49-летний блогер Тимур Збарский проехал вдоль границы около 150 километров и все время снимал работу систем противовоздушной обороны и обстрелы. Сначала его задержали дружинники, но позже отпустили. Приехав в Паттайю, мужчина был арестован и отправлен в тюрьму.

