Ким Чен Ын призвал радикально расширить ядерное оружие

Ким Чен Ын призвал расширить ядерные вооружения из-за учений США и Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что необходимо произвести «эпохальные и быстрые изменения» в существующую военную теорию, чтобы расширить ядерный потенциал страны. Его слова цитирует Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Такое заявление он сделал, когда посетил эсминец «Чвэ Хен» и ознакомился с ходом испытания интегрированного управления системой вооружений корабля, тренировками и жизнью моряков.

Заслушивая доклады военных, лидер КНДР отметил, что ситуация с безопасностью ежедневно становится более серьезной. По его мнению, обстановка требует совершения эпохальной и стремительной перемены военной теории.

18 августа Южная Корея и США начали ежегодные объединенные военные учения. Они будут проходить по сценарию, который учитывает угрозы и боевой опыт, полученный из анализа современных военных конфликтов.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон рассказала об одной «бредовой мечте» Южной Кореи. По ее словам, недавно южнокорейские СМИ распространили ложные заявления о том, что президент России Владимир Путин должен передать главе США Дональду Трампу некую позицию Северной Кореи. Она подчеркнула, что КНДР «не о чем говорить с США», даже несмотря на хорошие личные отношения Ким Чен Ына и главы Белого дома.