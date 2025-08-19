Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:59, 19 августа 2025Мир

Ким Чен Ын призвал радикально расширить ядерное оружие

Ким Чен Ын призвал расширить ядерные вооружения из-за учений США и Южной Кореи
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что необходимо произвести «эпохальные и быстрые изменения» в существующую военную теорию, чтобы расширить ядерный потенциал страны. Его слова цитирует Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Такое заявление он сделал, когда посетил эсминец «Чвэ Хен» и ознакомился с ходом испытания интегрированного управления системой вооружений корабля, тренировками и жизнью моряков.

Заслушивая доклады военных, лидер КНДР отметил, что ситуация с безопасностью ежедневно становится более серьезной. По его мнению, обстановка требует совершения эпохальной и стремительной перемены военной теории.

18 августа Южная Корея и США начали ежегодные объединенные военные учения. Они будут проходить по сценарию, который учитывает угрозы и боевой опыт, полученный из анализа современных военных конфликтов.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон рассказала об одной «бредовой мечте» Южной Кореи. По ее словам, недавно южнокорейские СМИ распространили ложные заявления о том, что президент России Владимир Путин должен передать главе США Дональду Трампу некую позицию Северной Кореи. Она подчеркнула, что КНДР «не о чем говорить с США», даже несмотря на хорошие личные отношения Ким Чен Ына и главы Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США озвучили позицию Зеленского по обмену территориями

    Пугачева дала совет внуку Эдиты Пьехи

    Российская пенсионерка решила заживо сжечь многодетную семью в доме

    Под Москвой мигранты жестоко избили футболиста и попали на видео

    В Роскомнадзоре дали совет по защите от мошенников

    Мужчин предупредили о тревожном симптоме нескольких опасных заболеваний

    Российский танк прошел минное поле под ударами дронов

    Трамп прервал фон дер Ляйен во время обвинений России

    В России заметили рост скрытой безработицы

    Трамп обратился с предложением к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости