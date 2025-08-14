Сестра Ким Чен Ына рассказала об одной «бредовой мечте» Южной Кореи

Ким Ё Чжон: КНДР не собирается передавать никаких посланий Трампу через Путина

Власти КНДР не собираются передавать никаких посланий президенту США Дональду Трампу через его российского коллегу Владимира Путина на предстоящем саммите на Аляске. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«12 августа СМИ Южной Кореи распространили домыслы о возможности передачи нашей позиции американской стороне на предстоящем российско-американском саммите. Это является типичным примером того, что Республика Корея предается бредовой мечте», — заявила она.

По ее словам, Северной Корее, даже несмотря на хорошие личные отношения Ким Чен Ына и Трампа, «не о чем говорить с США», которые не хотят изменять своим устаревшим подходам в международных отношениях.

Ранее в ходе телефонного разговора Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке России. Кроме того, северокорейский лидер выразил благодарность за поздравления в адрес всего корейского народа по случаю 80-летия Дня освобождения Кореи.