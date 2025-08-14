Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:41, 14 августа 2025Мир

Сестра Ким Чен Ына рассказала об одной «бредовой мечте» Южной Кореи

Ким Ё Чжон: КНДР не собирается передавать никаких посланий Трампу через Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Власти КНДР не собираются передавать никаких посланий президенту США Дональду Трампу через его российского коллегу Владимира Путина на предстоящем саммите на Аляске. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«12 августа СМИ Южной Кореи распространили домыслы о возможности передачи нашей позиции американской стороне на предстоящем российско-американском саммите. Это является типичным примером того, что Республика Корея предается бредовой мечте», — заявила она.

По ее словам, Северной Корее, даже несмотря на хорошие личные отношения Ким Чен Ына и Трампа, «не о чем говорить с США», которые не хотят изменять своим устаревшим подходам в международных отношениях.

Ранее в ходе телефонного разговора Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке России. Кроме того, северокорейский лидер выразил благодарность за поздравления в адрес всего корейского народа по случаю 80-летия Дня освобождения Кореи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан». Под их удар могли попасть Москва и ядерный центр России

    Пьяный пассажир рейса в США начал размахивать скейтбордом и выкрикивать расистские лозунги

    Россиянам подсказали способы продать авто дороже

    Лидер «Касты» прекратил ведение бизнеса в России

    Минобороны страны НАТО призвало Зеленского к компромиссу по Украине

    Названы причины развития ПТСР у женщин

    «Момент максимального давления» на Зеленского за последние шесть лет описали

    Участник Stand Up на ТНТ рассказал о жизни с неизлечимой болезнью

    Участник СВО напомнил россиянам о «кровавой бойне» в 500 километрах от Москвы

    «Самый горячий» член британской королевской семьи отпраздновал выпускной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости