14:42, 19 августа 2025Экономика

В российском городе улицу назвали в честь погибшего при теракте генерала Кириллова

Виктория Клабукова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В честь Героя России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова назвали одну из московских улиц. Об этом пишет РБК.

Имя военного присвоили улице в Нижегородском районе на юго-востоке столицы. Речь идет о новой улице на месте проектируемых проездов № 1039 и 1040. «Он очень многое сделал в непростые времена пандемии, когда под его руководством была создана и применена новая вакцина от коронавируса COVID-19», — заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев в ходе церемонии открытия улицы. Он подчеркнул, что Кириллов участвовал в разработке новых, передовых образцов вооружения и военной техники.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, майор Илья Поликарпов, стали жертвами взрыва, прогремевшего 17 декабря 2024 года в районе Рязанского проспекта. Самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно. Исполнитель теракта задержан, он дал признательные показания и заявил о вербовке украинской разведкой. Как выяснилось, ему обещали гонорар в размере 100 тысяч долларов.

