РИА: Командиры ВСУ пригрозили минометным обстрелом собственным бойцам

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) близ Юнаковки пригрозило минометным обстрелом собственным военнослужащим за невыполнение приказов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Командиры на местах угрожают в случае невыполнения приказов обстреливать их позиции из минометов и FPV», — рассказал источник агентства.

Уточняется, что речь идет и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, мобилизованные военнослужащие которой отмечаются низким уровнем дисциплины.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил, что ВСУ пытаются совершать контратаки в Сумской области. По его словам, командование украинской армии теряет множество военнослужащих в контратаках ради «сохранения картинки» и обоснования трат на продолжение конфликта.