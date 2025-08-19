Бывший СССР
Командиры ВСУ пригрозили минометным обстрелом своим военнослужащим

РИА: Командиры ВСУ пригрозили минометным обстрелом собственным бойцам
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) близ Юнаковки пригрозило минометным обстрелом собственным военнослужащим за невыполнение приказов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Командиры на местах угрожают в случае невыполнения приказов обстреливать их позиции из минометов и FPV», — рассказал источник агентства.

Уточняется, что речь идет и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, мобилизованные военнослужащие которой отмечаются низким уровнем дисциплины.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил, что ВСУ пытаются совершать контратаки в Сумской области. По его словам, командование украинской армии теряет множество военнослужащих в контратаках ради «сохранения картинки» и обоснования трат на продолжение конфликта.

