Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:08, 19 августа 2025Мир

Лавров рассказал об атмосфере на саммите России и США

Лавров: Атмосфера на Аляске была очень хорошая, Трамп искренне хочет мира
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Атмосфера саммита России и США на Аляске была очень хорошая, американский президент Дональд Трамп искренне хочет достичь мира в конфликте на Украине. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Было видно, что глава Соединенных Штатов и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным», — сказал он.

Лавров отметил отличие точки зрения американской администрации от позиции европейцев, которые настаивали на прекращении огня и были намерены продолжать поставки оружия Киеву.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Центральной темой саммита стал вопрос урегулирования украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понял ли Стубб весь ад своей реплики?» Захарова возмутилась словами президента Финляндии о перемирии в 1944 году

    Российский школьник зацепился за гвоздь и порвал трахею

    Верховный суд России рассмотрел жалобу на приговор Беркович и Петрийчук

    Российская легкоатлетка рассказала о симулирующих незнание русского языка украинках

    Опровергнуты три популярных мифа о яблоках

    Рубио рассказал о готовности Путина встретиться с Зеленским

    Мужчина восемь лет прожил с застрявшим в груди ножом

    В России предложили законодательно запретить возвращать занятые в ходе СВО земли Киеву

    Лавров отверг стремление России «просто захватить Донбасс»

    Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости