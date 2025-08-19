Лавров рассказал об атмосфере на саммите России и США

Лавров: Атмосфера на Аляске была очень хорошая, Трамп искренне хочет мира

Атмосфера саммита России и США на Аляске была очень хорошая, американский президент Дональд Трамп искренне хочет достичь мира в конфликте на Украине. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Было видно, что глава Соединенных Штатов и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным», — сказал он.

Лавров отметил отличие точки зрения американской администрации от позиции европейцев, которые настаивали на прекращении огня и были намерены продолжать поставки оружия Киеву.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Центральной темой саммита стал вопрос урегулирования украинского конфликта.