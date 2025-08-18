Встречу Путина и Трампа на Аляске назвали перезагрузкой диалога России и США

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске перезагрузила диалог между двумя странами на высшем уровне. Этот саммит заложил основу дальнейших переговоров по Украине, пишет китайская газета Global Times.
«Значение этого дипломатического усилия заключается в его перезагрузке механизма диалога Соединенных Штатов и России на высоком уровне, что закладывает основу для последующих переговоров», — указано в материале.
Как считает автор статьи, данный саммит «отражает общую готовность сотрудничать в урегулировании нынешнего регионального кризиса».
Российско-американские переговоры состоялись в Анкоридже на Аляске вечером 15 августа. Центральной темой саммита стал вопрос урегулирования украинского конфликта.
Госсекретарь Штатов Марко Рубио оценил российско-американский саммит на Аляске. Он отметил, что переговоры прошли хорошо и продуктивно.
Российский глава оценил диалог как очень хороший. Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла на десять баллов из десяти.