Встречу Путина и Трампа на Аляске назвали перезагрузкой диалога России и США

GT: Встреча на Аляске стала перезагрузкой диалога России и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске перезагрузила диалог между двумя странами на высшем уровне. Этот саммит заложил основу дальнейших переговоров по Украине, пишет китайская газета Global Times.

«Значение этого дипломатического усилия заключается в его перезагрузке механизма диалога Соединенных Штатов и России на высоком уровне, что закладывает основу для последующих переговоров», — указано в материале.

Как считает автор статьи, данный саммит «отражает общую готовность сотрудничать в урегулировании нынешнего регионального кризиса».

Российско-американские переговоры состоялись в Анкоридже на Аляске вечером 15 августа. Центральной темой саммита стал вопрос урегулирования украинского конфликта.

Госсекретарь Штатов Марко Рубио оценил российско-американский саммит на Аляске. Он отметил, что переговоры прошли хорошо и продуктивно.

Российский глава оценил диалог как очень хороший. Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла на десять баллов из десяти.

