13:53, 19 августа 2025

Лещенко отреагировал на критику словами «мне наплевать»

Певец Лев Лещенко заявил, что ему наплевать на критику в сети
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что его не беспокоит критика в Сети. Исполнителя цитирует KP.RU.

Лещенко подчеркнул, что критика в адрес артистов должна быть доброжелательной, чтобы стимулировать к развитию. По его мнению, сейчас такой подход стал редкостью, поскольку основным источником критики являются блогеры. «Зачастую это просто малограмотные люди, которые вешают в блогах всякие нехорошие вещи», — пояснил певец и назвал это явление отвратительным.

«Да и вообще мне на это, честно говоря, глубоко наплевать. Я не читаю интернет, особенно комментарии», — добавил Лещенко.

Ранее Лещенко рассказал, что его пенсия составляет не более 30 тысяч рублей. Артист добавил, что откладывает полученные деньги и планирует потратить их на путешествия.

