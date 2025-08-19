Россия
10:43, 19 августа 2025Россия

Массовое отравление произошло на Всероссийских соревнованиях по сдаче норм ГТО

В Чебоксарах отравились участники Всероссийских соревнований по сдаче норм ГТО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Чебоксарах отравились участники Всероссийских соревнований по сдаче норм ГТО. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, в больницу обратились десять детей и трое взрослых. Все они были размещены в одной гостинице и питались там же. По предварительным данным, россияне почувствовали себя плохо вскоре после завтрака.

Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, их жизням ничто не угрожает. Тем временем правоохранители начали проверки.

Ранее еще одно массовое отравление произошло в детском лагере в Башкирии. По уточненной информации, там отравились 33 человека, в том числе 28 детей. 20 человек госпитализировали. Согласно результатам проверки, причиной отравления стала норовирусная инфекция.

    Все новости