Мединский объяснил расположение слова Ukraine на карте в Белом доме

Мединский: Слово Ukraine поместилось только на левой части карты Украины

Слово Ukraine поместилось только на западной части карты Украины, которую представили в Белом доме. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фотографию, на которой президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский стоят возле карты Украины. «Любопытно: на фото слово Ukraine поместилось только на левой — западной части карты», — подписал снимок Мединский.

Он также отметил, что на фотографиях видны портреты лидеров США Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона. По его словам, всех троих объединяет роль России в судьбе Соединенных Штатов.

Ранее в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. Напротив стола, за которым сидели президенты США и Украины, поставили карту, где были выделены контролируемые российскими Вооруженными силами (ВС) регионы. «Спасибо за карту, хорошая карта. Даже хочется забрать с собой», — прокомментировал тогда Зеленский.