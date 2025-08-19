Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:22, 19 августа 2025Россия

Мединский объяснил расположение слова Ukraine на карте в Белом доме

Мединский: Слово Ukraine поместилось только на левой части карты Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: @komadovsky

Слово Ukraine поместилось только на западной части карты Украины, которую представили в Белом доме. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фотографию, на которой президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский стоят возле карты Украины. «Любопытно: на фото слово Ukraine поместилось только на левой — западной части карты», — подписал снимок Мединский.

Он также отметил, что на фотографиях видны портреты лидеров США Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона. По его словам, всех троих объединяет роль России в судьбе Соединенных Штатов.

Ранее в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. Напротив стола, за которым сидели президенты США и Украины, поставили карту, где были выделены контролируемые российскими Вооруженными силами (ВС) регионы. «Спасибо за карту, хорошая карта. Даже хочется забрать с собой», — прокомментировал тогда Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о просьбе Трампа к Путину

    В России предрекли продажу вторичного жилья на маркетплейсах

    Стало известно об условии Путина для встречи с Зеленским

    Бывший председатель российского суда обеднел на 13 миллиардов рублей

    Шевченко дал совет украинскому футболисту ПСЖ по общению с Сафоновым

    Частые сбои Starlink объяснили

    Наследница самого богатого монарха оказалась на пороге смерти

    Появились подробности о пропавших в Белом море российских туристах

    Ненавистная для 30-летних вещь вновь вернулась в моду

    Мединский объяснил расположение слова Ukraine на карте в Белом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости