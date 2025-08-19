Мэрия Белгорода опровергла слухи о снаряжении более тысячи БПЛА для атаки на город

Видео с предупреждающими о налете тысячи БПЛА Гладковым и Демидовым — фейк

В соцсетях стали распространяться видеоролики, на которых губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов якобы предупреждают местных жителей о надвигающейся массированной атаке украинских дронов. В частности, Гладков якобы говорит, что «противник уже снарядил более тысячи беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов».

На самом же деле видео являются дипфейками. К такому заключению пришла система мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир». Она была разработана АНО «Диалог Регионы» для анализа сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.

За основу поддельного ролика с Гладковым были взяты кадры из его официального Telegram-канала. Оригинальная записать появилась в соцсети губернатора 16 мая 2025 года по итогам заседания оперативного штаба. На ней политик сообщает о назначении единовременной выплаты.

На фейковом ролике можно заметить неестественную мимику спикера, странное движение нижней челюсти, а также подергивание плеч.

За снову ролика с Димидовым было взято его интервью за 17 июня 2021 года в передаче «Открытая власть». На тот момент он занимал позицию главы администрации Симферополя. На фейковом видео видна неестественная мимика, движения губ, не соответствующие произносимым словам, а также странное подергивание рук под столом.

Мэрия Белгорода также назвала фейком ролик с предупреждением о надвигающейся массированной атаке дронов.

По данным местных властей, через подобные видео противник продолжает информационные атаки для дестабилизации обстановки в городе и регионе. В связи с эти они призвали местных жителей быть предельно осторожными и доверять информации исключительно из официальных, проверенных источников.

«Признаки монтажа очевидны: неестественная мимика, искажение изображения и артефакты вокруг лица, что свидетельствует о применении технологии дипфейка», — говорится в сообщении.

Также в сети стал распространяться скриншот, якобы сделанный с сайта губернатора и правительства Белгородской области. Однако никаких предупреждений о запуске более тысячи дронов ВСУ на официальном сайте найти не удалось. «Скриншот» был создан с помощью графического редактора.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».