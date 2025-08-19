Ценности
10:03, 19 августа 2025

Моника Беллуччи опубликовала фото в купальнике

60-летняя актриса Моника Беллуччи опубликовала фото в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Fred Meylan / @monicabellucciofficiel

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи опубликовала очередное откровенное фото со съемки для французской версии журнала Marie Claire. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость поделилась черно-белым кадром, на котором предстала, лежа на песчаном пляже на канатах и досках. Она позировала в слитном купальнике с тонкими бретелями и глубоким П-образным вырезом, дополнив образ серьгами-кольцами.

В подписи звезда указала, что автором данного кадра стал фэшн-фотограф Фред Мейлан.

Ранее в августе американская актриса и певица Дженнифер Лопес в полупрозрачном наряде попала на обложку журнала Out Magazine.

