60-летняя актриса Моника Беллуччи опубликовала фото в купальнике

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи опубликовала очередное откровенное фото со съемки для французской версии журнала Marie Claire. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость поделилась черно-белым кадром, на котором предстала, лежа на песчаном пляже на канатах и досках. Она позировала в слитном купальнике с тонкими бретелями и глубоким П-образным вырезом, дополнив образ серьгами-кольцами.

В подписи звезда указала, что автором данного кадра стал фэшн-фотограф Фред Мейлан.

