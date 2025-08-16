Дженнифер Лопес в полупрозрачном наряде попала на обложку журнала

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес в откровенном образе попала на обложку журнала Out Magazine. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя знаменитость снялась для глянца в полупрозрачном кружевном костюме, сквозь ткань которого просвечивало нижнее белье. При этом на размещенном кадре видно, что наряд включает в себя укороченный лонгслив с высоким горлом и брюки. Внешний вид поп-исполнительницы дополнили легкий макияж и небрежный пучок.

Кроме того, Лопес поделилась снимком, на котором продемонстрировала фигуру в платье-сетке и комплекте нижнего белья, состоявшем из бюстгальтера и трусов. Также она позировала в открытых туфлях с застежками на щиколотках.

