Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:18, 14 августа 2025Ценности

56-летняя Дженнифер Лопес порадовала фанатов фото в кружевных колготках

56-летняя Дженнифер Лопес порадовала фанатов фото в боди и кружевных колготках
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала фанатов снимками в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя знаменитость сфотографировалась в зеркало, позируя на стуле в черном боди и кружевных колготках. Исполнительница также надела берет, туфли на шпильке, дополнив наряд золотыми украшениями. При этом волосы она распустила, а на лицо Лопес визажисты нанесли макияж в стиле smoky eyes.

В июле в сети удивились внешности Дженнифер Лопес на фото с Ксенией Бородиной. Пользователи оценили снимки в комментариях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все заплатим цену». Путин допустил, что заключит сделку с Трампом на Аляске. Что о ней известно?

    Опровергнут смертельный миф об артериальном давлении

    Российским экспортерам разрешили оставлять всю валюту себе

    Поедающих водоросли коров заметили в России

    Власти назвали фейком сообщения об эвакуации Белгорода

    На Западе раскрыли планы ЕС свергнуть правительства в Венгрии, Словакии и Сербии

    56-летняя Дженнифер Лопес порадовала фанатов фото в кружевных колготках

    Момент удара беспилотника ВСУ по «Белгород-Арене» попал на видео

    Овечкин высказался о переговорах Путина и Трампа

    Армения и США договорились с Ираном по одному вопросу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости