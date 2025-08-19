Мотоциклист открыл огонь по группе туристов и украл их вещи на азиатском курорте

Инцидент произошел 10 августа. Нападавший застал двух туристов из Японии у их отеля в районе, где находится множество баров, ресторанов и гостиниц. Злоумышленник начал стрелять в путешественников, забрал их вещи и скрылся с места преступления. С того момента полиция арестовала двух подозреваемых.

Сообщается, что в последнее время в этой азиатской стране наблюдается рост числа преступлений с применением огнестрельного оружия, особенно в популярных среди туристов точках.

В ответ на произошедшее японские власти выпустили предупреждение для своих граждан, в котором их призывают соблюдать осторожность во время поездок в островное государство.

Ранее банда преступников на Филиппинах втерлась в доверие к туристу из Франции, накачала его наркотиками и ограбила. Полиция с помощью приложения для отслеживания смогла найти украденный гаджет путешественника и арестовать пятерых подозреваемых, в числе которых была 68-летняя женщина.