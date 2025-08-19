Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:46, 19 августа 2025Путешествия

Мотоциклист открыл огонь по группе туристов и украл их вещи на азиатском курорте

Мотоциклист открыл огонь по туристам из Японии и украл их вещи на Филиппинах
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Mary Grace Catin / Reuters

Мотоциклист открыл огонь по группе туристов и украл их вещи на курорте Филиппин. Об этом пишет журнал Travel And Tour World.

Инцидент произошел 10 августа. Нападавший застал двух туристов из Японии у их отеля в районе, где находится множество баров, ресторанов и гостиниц. Злоумышленник начал стрелять в путешественников, забрал их вещи и скрылся с места преступления. С того момента полиция арестовала двух подозреваемых.

Материалы по теме:
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024

Сообщается, что в последнее время в этой азиатской стране наблюдается рост числа преступлений с применением огнестрельного оружия, особенно в популярных среди туристов точках.

В ответ на произошедшее японские власти выпустили предупреждение для своих граждан, в котором их призывают соблюдать осторожность во время поездок в островное государство.

Ранее банда преступников на Филиппинах втерлась в доверие к туристу из Франции, накачала его наркотиками и ограбила. Полиция с помощью приложения для отслеживания смогла найти украденный гаджет путешественника и арестовать пятерых подозреваемых, в числе которых была 68-летняя женщина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл возможные гарантии безопасности для Украины от США

    Появились подробности о замеченном в зоне СВО БТР с флагами России и США

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера в бюстгальтере снялась с новым избранником

    Туристы застряли в темноте без связи в парке с опасными хищниками и попали на видео

    В Белом доме заявили о высмеивании Трампом одной темы по Украине

    В США оценили вероятность снижения учетной ставки в сентябре

    Белый дом увидел свет в конце туннеля

    Белый дом назвал условие «хорошей сделки» по Украине

    Бездомную экс-модель сняли на улице с часами Rolex

    Появилось видео уничтожения «Бабы-яги» из стрелкового оружия в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости